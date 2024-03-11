- Gazze'de ilk teravih çadırlar arasında kılındı
GAZZE ŞERİDİ - İsrail bombardımanının devam ettiği Gazze Şeridi'nde Filistinliler ilk teravih namazını dar sokaklarda ve mülteci kamplarındaki çadırlar arasında kıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 157 gündür devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgeye gıda, içme suyu ve tıbbi malzeme girişini engellemesi insani krizi kritik seviyelere ulaştırıyor. Ramazan ayının gelmesiyle tüm zorluklara rağmen büyük sevinç yaşayan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde bulunan barınma merkezini rengarenk süslemelerle donattı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayan yüzlerce Filistinli İsrail'in bombardımanı altında ilk teravih namazını dar sokaklarda kıldı. Yüzlerce kişi, Filistin'in İsrail işgalinden kurtarılması, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve İsrail hapishanelerindeki tüm mahkumların serbest bırakılması için dua etti.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Gülizar Kara, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nde eğitim tatbikatı düzenledi. Tatbikata, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut, mühendis Bayram Cankut, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı. Eğitimde yangının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi ve orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luzhou kentinin Naxi bölgesi, son yıllarda erken çay ekimini güçlü şekilde geliştirerek çay turizmini teşvik ediyor. Naxi bölgesi, 21.000 hektar çay ekim alanıyla her yıl 23.000 ton çay yaprağı üretiyor ve birçok haneye fayda sağlarken, 100'den fazla çay işleme işletmesine ev sahipliği yapıyor.
Adana Valiliğince ek hizmet binası olarak kullanılan tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Çukurova Basketbol Kulübüne 4'lü final maçlarının Mersin'de oynanması halinde 7 milyon TL nakdi katkı verilmesini oy birliği ile kabul etti.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine OSB'de toplam 6 milyar 847 milyon lira yatırım bedelindeki toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, Yalova'nın sanayide ve teknolojide başarı grafiğini daha yukarıya taşıyacak yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz
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