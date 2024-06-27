Gazze'de İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşanıyor

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İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, Şucaiye Mahallesi'nin içlerine doğru ilerleyen İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Filistinli grupların direnişiyle karşılaştı.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda İsrail ordusuna ait bir askeri aracın hedef alındığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, yoğun saldırılar başlamadan önce ordunun kendilerini tahliye konusunda uyarmadığını söyledi.

Şucaiyye Mahallesi, sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusunun yoğun hava ve topçu bombardımanına sahne olurken, aynı zamanda İsrail askeri araçları da mahallenin içlerine doğru sınırlı bir şekilde ilerledi.

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yapıtığı açıklamada, Filistinlilerden Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, et-Turkman ve el-Tuffah Mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

İsrail araçları zaman zaman Gazze kentinin farklı bölgelerine askeri saldırılar gerçekleştirmek için ilerleyip saatler veya günler sonra geri çekiliyor.