Gazze'de İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşanıyor

Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında yoğun çatışmalar yaşandı. İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Filistinli grupların direnişiyle karşılaştı. İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilerden bazı mahalleleri boşaltmalarını istedi.

27.06.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, Şucaiye Mahallesi'nin içlerine doğru ilerleyen İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Filistinli grupların direnişiyle karşılaştı.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda İsrail ordusuna ait bir askeri aracın hedef alındığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, yoğun saldırılar başlamadan önce ordunun kendilerini tahliye konusunda uyarmadığını söyledi.

Şucaiyye Mahallesi, sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusunun yoğun hava ve topçu bombardımanına sahne olurken, aynı zamanda İsrail askeri araçları da mahallenin içlerine doğru sınırlı bir şekilde ilerledi.

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yapıtığı açıklamada, Filistinlilerden Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, et-Turkman ve el-Tuffah Mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

İsrail araçları zaman zaman Gazze kentinin farklı bölgelerine askeri saldırılar gerçekleştirmek için ilerleyip saatler veya günler sonra geri çekiliyor.

Kaynak: AA

Şucaiyye, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement