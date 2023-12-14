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Gazze'de İsrail askerlerine saldırı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail askerlerine saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından hedef alındığını duyurdu. İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Gazze\'de İsrail askerlerine saldırı
14.12.2023 - 19:45,
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından hedef alındığını duyurdu.

Kassam'ın Telegram hesabından yapılan açıklamalarda, Gazze'de karadan İsrail güçleriyle devam eden çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamalarda, Gazze kentinin kuzeybatısında 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu belirtildi ancak ölüp ölmediklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Diğer bir açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesinde 3 İsrail askeri aracının, Han Tunus kentinin farklı noktalarında ise 4 personel aracı ile 4 Merkava model tankın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan, 4 askerinin keskin nişancı kurşunuyla vurulmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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