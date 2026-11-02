Gazze'de İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus ile Gazze kentini vurdu, 7 Filistinli öldü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus ile Gazze kentini vurdu, 7 Filistinli öldü

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Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen İsrail ordusunun Han Yunus, el-Masdar ve Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 2'si önceden yaralı 7 Filistinli öldü. Saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2'si daha önce yaralanan 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'nin birçok bölgesine yönelik saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti, orta kesimindeki el-Masdar köyü ve kuzeyde Gazze kentini hedef aldı.

Han Yunus'un güneyindeki Batn es-Semin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 25 yaşındaki Ahmed Muhammed Bureyke hayatını kaybederken, Han Yunus'un güneyinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğun da İsrail ateşiyle yaralandığı aktarıldı.

Gazze kentinin güneyinde bulunan Tel el-Heva Mahallesi'nde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinlinin öldüğü, biri ağır 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Şehrin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ni hedef alan İsrail bombardımanı sonucu 3 Filistinli yaralanırken, İsrail hücum botları da kentin sahiline doğru ateş açtı.

Muhammed Berekat Ebu Kaynas ise 25 Ekim'de Gazze kentinin merkezinde yer alan Filistin Stadyumu yakınlarında düzenlenen İsrail saldırısında aldığı yaralar sonucunda hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusundaki İsrail saldırısında 40 yaşındaki İbrahim bin Said yaşamını yitirirken, bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ın doğusundaki el-Masdar köyünün doğusunda konuşlandığı bölgelerin dışındaki evleri ve binaları havaya uçurduğu, bölgede günlerdir yoğun ateş ve topçu bombardımanı sürerken Filistinlilerin yerinden edildiği saldırılar kaydedildi.

Han Yunus kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesindeki İsrail saldırısında da Esad Süleyman Kışta adlı Filistinlinin hayatını kaybettiğini, aralarında bir kadın ve iki kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişinin yaralandığını aktarıldı.

İsrail'in Han Yunus'ta düzenlediği bir başka saldırıda, 46 yaşındaki Mahmud Cihad Kuffe'nin öldüğü, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistinli Yusuf Ebu Yunus'un da dün öğle saatlerinde Mevasi bölgesini hedef alan İsrail bombardımanında aldığı yaralar sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı.

En son açıklanan verilerde Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1593 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 748 kişinin yaralandığı, enkaz altından 847 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının ise 74 bin 609'a, yaralı sayısı da 175 bin 872'ye ulaştığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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