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- Gazze'de İsrail bombardımanı altında bayram namazı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in 254 gündür saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde Filistinliler, bayram namazını bombalar altında Maghazi mülteci kampındaki ortaokulda kıldı.

İsrail Gazze Şeridi'nde 254 gündür katliam yaparken, Filistinliler Kurban Bayramı'nı bombalar altında karşıladı. Bölgede bombardıman nedeniyle camilerin tamamına yakını yıkılırken, Filistinliler bayram namazını Maghazi mülteci kampındaki ortaokulda kıldı.

Bayram namazının ardından açıklama yapan Şeyh Hamdan, Kurban Bayramı'nın bu yıl İsrail'in sürdürdüğü savaş nedeniyle zor şartlar altında geldiğini söyledi. Gazze Şeridi sakinlerinin birçoğunun yerinden edildiğini, birçoğunun da ailelerini ve sevdiklerini kaybettiğini belirten Hamdan, ibadet edenlerden saldırganlık karşısında sabırlı ve kararlı olmalarını, İsrail işgaline karşı bir meydan okuma mesajı olarak sevinç göstermelerini istedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerden biri olan Hüseyin El Lilli ise bayramın yaklaşması ve yerinden edilenlerin ailelerinden uzakta çadırlarda kalması nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Lilli, eskiden bayram namazlarından sonra evine dönüp anne babasını ve çocuklarını yeni kıyafetler giyerken gördüğünü ancak, şimdi İsrail saldırılarında yıkıldığı için evi olmadığını kaydetti. Anne babasından uzakta olduğunu ifade eden Lili, çocuklarının da zor şartlar nedeniyle yeni kıyafetler giyemediğini sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 37 bin 296 Filistinli hayatını kaybederken, 85 bin 197 Filistinli de yaralandı.