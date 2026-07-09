Gazze'de İsrail'e Protesto

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail ordusunun Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıları ve bölgede işgal ettiği alanları genişletmesini protesto etti.

Gazze kentindeki Filistin Meydanı'nda toplanan Filistinliler, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymaması ve Sarı Hat adı altında işgal ettiği bölgenin sınırlarını genişletmesine tepki gösterdi.

Gazze'deki "Filistin Sivil Toplum Kuruluşları İttifakı" Başkanı Teysir Muhaysin, gösteri sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ihlallerine karşı seslerini uluslararası topluma duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail ordusunun Sarı Hat olarak bilinen işgalindeki bölgeyi genişletmeye devam ettiğine işaret eden Muhaysin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki işgal alanını genişleterek binlerce aileyi zorla yerinden ettiğini belirtti.

Selahaddin Caddesi, İsrail saldırıları nedeniyle "ölüm caddesi" olarak anılıyor

Muhaysin, İsrail'in işgali genişletmesi ve devam eden saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinli ailelerin Gazze kentinin merkezine doğru göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Sarı Hat içinde konuşlu İsrail askerlerinin Filistinli sivillere ateş açtığını belirten Muhaysin, ateşkese rağmen devam eden bu saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlercesinin de yaralandığını vurguladı.

Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine doğru uzanan Selahaddin Caddesi'nin İsrail saldırıları nedeniyle artık "ölüm caddesi" olarak anıldığını dile getiren Muhaysin, Selahaddin Caddesi'ne yaklaşan herkesin İsrail askerleri tarafından hedef alındığıı aktardı.

Gazze'deki Ulusal Aşiretler Komitesi üyesi Hamid Cundiye, İsrail'in devam eden katliamları ve toprak işgalini reddetmek için toplandıklarını söyledi.

Sarı Hat'la Gazze Şeridi'nin doğu kesimindeki bölgelerin çoğunun işgal edildiğini vurgulayan Cundiye, İsrail'in Sarı Hat bölgesine geçmedikleri halde Filistinli sivillere ateş açarak öldürdüğünü belirtti.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor. Ancak Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam olarak bağlı kalmadığını aktarıyor.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 507 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 118'e, yaralı sayısı 173 bin 615'e yükseldi.