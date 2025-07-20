Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 20 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir apartman dairesine düzenlediği hava saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre İsrail'e ait bir savaş uçağı, kampın batısındaki Savahra bölgesinde yer alan apartman dairesini en az bir füzeyle hedef aldı.

El-Avde Hastanesi de aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 kişinin cansız bedeninin hastaneye ulaştığını ve saldırıda 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerel kaynaklara göre Nuseyrat Komiseri Ömer Said Akil ile ailesinin tamamı saldırıda hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, cumartesi günü şafaktan itibaren Gazze'de düzenlenen hava saldırıları ve topçu atışları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 70'e ulaştığını açıkladı.

Gazze'deki Hamas hükümetinin medya ofisi, doğrudan ve etkin bir uluslararası denetim altında güvenli ve kalıcı insani koridorlar inşa edilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin el-Şeyh, uluslararası toplumu Gazze'deki savaş ve açlığı durdurmak üzere acil ve kararlı adımlar atmaya davet etti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin cumartesi günü paylaştığı verilere göre İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun saldırılarda en az 7.938 Filistinli hayatını kaybederken, 28.444 kişi ise yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 58.765'e, yaralı sayısı ise 140.485'e yükseldi.