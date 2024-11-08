Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 30 Ölü

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GAZZE, 8 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeler için ek tahliye uyarıları yayımlamasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir evi hedef alan İsrail hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.

Xinhua'ya konuşan Filistinli sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının perşembe günü Cibaliye Mülteci Kampı'nda Mebhuh ailesine ait bir evi hedef aldığını ve saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Bazı aile üyelerininse enkaz altında mahsur kaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, hava saldırısı hakkında henüz açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43.469'a yükseldi.