Gazze\'de İsrail saldırıları: 100\'den fazla ölü

GAZZE, 17 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda son 12 saatte 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Görgü tanıkları ve güvenlik kaynakları, İsrail'in hava ve kara saldırılarının cuma sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam ettiğini, özellikle Cibaliye ve Beyt Lahya bölgelerindeki konutların ve sığınakların hedef alındığını aktardı.

Kaynaklar, enkaz altında kalan bazı yaralılara sağlık ekiplerinin ulaşamadığını da sözlerine ekledi.