Gazze'de İsrail Saldırıları: 15 Ölü

GAZZE/KUDÜS, 17 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçlarının cumartesi günü Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahya'da bir grup kişiyi hedef alan ve bir aracın bombalandığı saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ile Hamas arasında ocak ayında varılan aşamalı ateşkes anlaşmasının devamına ilişkin belirsizlik sürerken İsrail güçleri son dönemde Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Anlaşmanın 6 haftalık ilk aşaması 1 Mart'ta sona erdi ve ikinci aşamaya ilişkin müzakereler de durmuş durumda.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin açıkladığı en son verilere göre çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 48.000'i aşarken 111.000'den fazla kişi de yaralandı.