Gazze'de İsrail Saldırıları: 18 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 18 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

17.04.2025 04:54
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- İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarında en az 18 kişi daha hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin daha hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarında bilanço ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırları hedef alan saldırıda 5 kişinin daha hayatını kaybettiği doğrulandı. Beyt Lahya şehrindeki bir çadırı hedef alan başka bir saldırıda aynı aileden en az 6 kişinin öldüğü açıklandı. Cibaliye şehrindeki bir çadıra yönelik hava saldırısında da çoğu çocuk en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ölü sayısı arttı

El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef alan saldırıyla ilgili yapılan ilk açıklamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Son gelişme ile birlikte bu saldırıdaki can kaybı sayısı 15'e yükseldi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 18 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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