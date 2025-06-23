Gazze'de İsrail Saldırıları: 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 24 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde yer alan sivil yerleşimlere, evlere ve çadırlara saldırılar düzenledi.

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadıra düzenlenen saldırıda, biri hamile kadın ve iki çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinde, Ahmed Yasin Caddesi'nde sığınmacıların kaldığı bir eve yönelik hava saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı kentte, yardım bekleyen sivillere ateş açılması sonucu da bir kişi daha hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Salahaddin Caddesi üzerinde sözde yardım dağıtım noktasındaki sivillere düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü, 16'sı ağır 35 kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesinden bir kaynak, kentin çeşitli bölgelerine düzenlenen İsrail hava saldırıları ve açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 11 Filistinlinin cenazesi ile 7 yaralının hastaneye ulaştığını bildirdi.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.