Gazze'de İsrail Saldırıları: 25 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırıları: 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

22.08.2025 11:23
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava ve kara saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 25 kişi öldü.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Amr bin As Okulunu bombaladı.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 12 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ağır onlarca kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Cela Caddesi'nde de bir çadırın hedef alındığı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde düzenlediği hava saldırısında anne, baba ve iki kızları hayatını kaybetti.

Sabra Mahallesi'nde ise Filistinli sivillerin toplandığı alan İHA ile vuruldu. Saldırıda bir anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

Söz konusu bölgeye düzenlenen hava saldırısında da evlerin hedef alındığı, ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde patlayıcılarla onlarca evi havaya uçurdu, topçu ve hava saldırılarıyla birçok binayı hedef aldı.

Gazze'de ayrıca İHA saldırısı sonucu iki kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 192 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 114 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
