Gazze'de İsrail Saldırıları: 30 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 30 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

19.05.2025 11:20
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından AA'ya yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinlilerin evlerine ve sığındıkları çadırlara düzenlediği 14 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Faluce Çarşısında sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen hava saldırılarında 5 Filistinli, Gazze kentinin El-Yermuk bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli can verdi.

Deyr el-Belah ve Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen 4 hava saldırısında ise 3'ü çocuk, 1'i kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu topçuları Han Yunus'un kuzeydoğusundaki El-Karara kasabasına saldırdı. Nasır Hastanesi yakınındaki bir güvenlik merkezi de hedef alınırken burada can kaybı yaşanmadı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasına doğru top atışları yaptı.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgali genişletip kalıcı hale getirecek kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.

Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 30 Filistinli Öldü - Son Dakika

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