Gazze'de İsrail Saldırıları: 51 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15'i kadın, 12'si çocuk 51 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivillerin yaşadığı evleri, yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivilleri hedef aldı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri bombaladı. Saldırıda 14'ü kadın, 12'si çocuk olmak üzere 30 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren kadınlardan birinin hamile olduğu, karnındaki bebeğin de olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cedid Mülteci Kampı'nda da bazı evleri bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında Haydar Kavşağı yakınlarında bir apartman dairesini hedef aldı. Bombardımanında bir karı-koca hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilere ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda enkaz altında kalan bazı kişilere henüz ulaşılamadı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınında yardım bekleyen sivillerin toplandığı alana düzenlenen İsrail saldırısında ise 13 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru bölgelsinde bekleyen Filistinlilere ateş açmaya ve gaz bombası atmaya devam ediyor.

Güneydeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan yardım dağıtım merkezi yakınında düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde de güneydeki Han Yunus ile Gazze kentinin doğusunda düzenlediği bombardımanla evleri hedef almaya devam etti.