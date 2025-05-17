Gazze'de İsrail Saldırıları: 6 Filistinli Öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde Cibaliya ve Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir evi bombaladığını, iki sivilin öldüğünü ve çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir evin İsrail tarafından bombalandığı, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin, Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde dün evinden yiyecek almak üzere çıktığı sırada İsrail tarafından öldürülen bir Filistinlinin cesedine ulaştığı kaydedildi.