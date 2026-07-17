Gazze'de İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları Artıyor

17.07.2026 18:24
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Gazze Hükümeti, son 72 saatte 25'ten fazla Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Gazze'deki Hükümet, İsrail ordusunun son 72 saatte Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarında 25'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 72 saatte halk pazarları, cenaze törenleri, sivillerin toplandığı alanlar ve konutları hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırılarda 25'ten fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edilerek, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail tarafından 3 bin 750'den fazla ihlalin belgelendiği vurgulandı.

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bunun "sistematik bir terör politikası" olduğu, İsrail ve ona destek veren ülkelerin işlenen saldırılardan sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine, İsrail'e saldırıları durdurması ve anlaşmanın tüm hükümlerine uyması için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli yetkililere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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