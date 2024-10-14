Gazze'de İsrail Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları Sürüyor

Gazze\'de İsrail Saldırıları Sürüyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

14.10.2024 22:46
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin merkezine yaptığı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, Han Yunus bölgesine saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze şehrindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde toplanan Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında 8 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus şehrinin batısında "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye yaptığı saldırıda ise çoğu kadın ve çocuk 15 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Han Yunus'un doğusunda Filistinlilerin bulunduğu bir bölgeye de saldırı düzenleyen İsrail ordusu, çoğu kadın 8 kişiyi yaraladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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