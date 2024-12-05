Gazze'de İsrail Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırısı: 7 Ölü

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

05.12.2024 16:21
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir eve saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı, sivil savunma ekiplerinin enkazda arama - kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Endonezya Hastanesine düzenlediği saldırıda da 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın, 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika

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