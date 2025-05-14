Gazze'de İsrail Saldırısı: 70 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyinde Filistinlilerin evlerini hedef aldığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu çeşitli bölgelerde sivillerin kaldığı evleri ve yerlerinden edilmişlerin yaşadığı mülteci kamplarını hedef aldı.

Bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 70 kişi hayatını kaybetti,

Çok kısıtlı imkanlara sahip sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken, saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerden bir kısmının halen enkaz altında olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun en-Neccar, Suveylim ve Kattani ailelerinden olduğu ifade eden sağlık kaynakları, hastane morglarının cesetlerle dolduğunu anlattı.