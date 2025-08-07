Gazze'de Kızını Kaybeden Anne Acısını Yaşıyor

Gazze'de İsrail-ABD güdümündeki yardım dağıtım noktalarından birinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Gazel el-Feramavi'nin annesi, kızından geriye kalan giysileri satıp diğer çocuklarının karnını doyurmak zorunda kalmanın acısını yaşıyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan yardım dağıtım noktalarında Filistinliler sistematik şekilde hedef alınıyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 1655 kişi öldü, 11 bin 800 kişi yaralandı.

Gazel de yaklaşık 1,5 ay önce annesiyle birlikte Refah'ın doğusundaki El-Alem bölgesine yardım almak için gittiği bir günde böyle bir saldırının kurbanı oldu.

Saatlerce süren arayıştan sonra kızını kefene sarılmış buldu

Alem'e giderken birkaç kez İsrail askerlerinin saldırısına uğradıklarını, yaylım ateşinden sonra ise kızını kaybettiğini ve bir daha haber alamadığını söyleyen anne Safa el-Feramavi, saatlerce süren bir arayıştan sonra kızının ölüm haberini alışını şöyle anlattı:

"Saldırı olduğunda saat 09: 00 gibiydi. Saat 14: 00'e kadar onu aradım. Sonra bir tanıdığımızı gördüm. Gazel'i görüp görmediğini sordum, görmediğini söyledi. Sonra bana üzerinde ne olduğunu sordu. Giysilerini tarif edince de 'Allah rahmet etsin' dedi. Bunu duyunca çığlık atmaya başladım. Bana Gazel'in omzundan yaralandığını ve Kızılhaç binasına nakledildiğini söyledi.

El-Alem Kavşağından Kızılhaç binasına (Deyr el-Belah'ta) kadar koştum. Orada bir hemşire beni yatıştırmak için 'kızın omuzundan yaralandı, durumu biraz ağırdı, Nasır Hastanesine (güneydeki Han Yunus kentinde) sevk ettik' dedi. Bizimle beraber dağıtım noktasında olan bir akrabamıza sordum. 'Gazel şehit oldu. Elim onun kanına bulanmıştı, ellerimi şimdi yıkadım' dedi."

Olay karşısında şok yaşadığını ifade eden acılı anne, sokakta bağırarak dakikalarca koştuğunu dile getirdi.

Kızından kalan hatıra giysileri satmak zorunda kaldı

Halihazırda Han Yunus'un Mevasi bölgesinde çadırda yaşayan anne Safa, "ilk göz ağrısı, arkadaşı ve sağ kolu olarak" nitelediği Gazel'i kaybettikten sonra geriye kalan 6 çocuğunun derdine düştüğünü dile getirdi.

Kızından geriye kalan giysileri AA muhabirine gösteren Safa, şöyle devam etti:

"Bunlar kızımın giysileri, hala kokusu üzerlerinde. Kokusu gitmesin diye onları yıkamadım. Kızım da kıyafetleri de benim için çok kıymetli. O, ilk çocuğumdu, canımdan bir parçaydı.

Keşke biz ölseydik de o yaşasaydı. Bu kıyafetleri saklamak isterdim ama satmaya mecbur kaldım. Bir kaç parça daha eşyası var. Yardım gelmezse onları da satmak zorunda kalacağım."

Yardım almaya giderken bir kızı öldü, diğeri yaralandı

Anne Safa, Gazel öldükten sonra 13 yaşındaki diğer kızı Cena ile yardım noktalarına gitmeye başladıklarını, onun da Şakuş bölgesinde saldırıya uğradığını ve vücudunun her yerine şarapnel isabet ettiğini dile getirdi.

Sözde yardım dağıtım noktalarının başarısızlığına vurgu yapan acılı anne, "Bu çok başarısız bir yardım dağıtım mekanizması. Bu dağıtımlar başladığından beri ölümler, katliamlar yaşanıyor. Bir kızımla gittim, onu öldürdüler, diğeriyle gittim onu da yaraladılar. Ben de ayağımdan yaralandım." dedi.

Anne Safa, yardım dağıtım noktalarında "kadın ve insan" olarak yaşadıkları sefaleti, rezilliği ve aşağılanmayı, "Saldırı olduğunda kadın, erkek karışık bir şekilde yere kapanıyoruz. Sefil ve rezil bir şekilde öylece duruyoruz. UNRWA ve diğer yardım kuruluşları insan onuruna yakışır bir şekilde dağıtım yapıyordu. Onlar dağıtım yaparken aç da kalmıyorduk, böyle rezil de olmuyorduk." sözleriyle ifade etti.