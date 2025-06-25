Gazze'de Korkunç Durum: Uluslararası İlgi Azalıyor

??????? Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de korkunç bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Lazzarini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından uluslararası alanda Gazze'ye yönelik ilginin ciddi şekilde azaldığını belirtti.

"Ancak Gazze'deki durum kötüleşmeye devam etti." diyen Lazzarini, Gazze'de her gün askeri saldırıların düzenlendiğine ve insanların yerlerinden edildiğine dikkati çekti.

Lazzarini, Gazze'deki insanların, İsrail'in utanç verici sözde yeni yardım sistemi nedeniyle kendilerini tamamen kapana kısılmış hissettiğini vurgulayarak, "Kendi kendilerine şu soruyu soruyorlar; 'Ailemi açlıktan ölüme mi terk edeyim, yoksa insani yardıma ulaşmaya çalışırken öldürülmeyi mi göze alayım?' Gazze'de korkunç bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Pek çok kişinin Gazze'yi "kıyamet sonrası" bir ortam olarak tanımladığını aktaran Lazzarini, "Bu durum, uluslararası toplumun dikkatini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile İran arasında varılan ateşkesin kalıcı olmasını dileyen Lazzarini, bunun uluslararası alanda ilginin yeniden Gazze'deki duruma çevrilmesini sağlayabileceğini dile getirdi.

Lazzarini, şöyle devam etti:

"Bölgede kesinlikle gerginliğin azaltılması gerekiyor. Bölge, yeni bir çatışmanın yayılmasını daha kaldıramaz. Bu ateşkesin, Gazze'de şimdi tekrar bir ateşkese, esirlerin serbest bırakılmasına ve ablukanın kaldırılarak geniş çaplı ve kesintisiz insani yardımın sağlanmasına odaklanmamıza imkan vermesini gerçekten ümit ediyorum."

Lazzarini, BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının tekrar Gazze'de faaliyet göstermesine izin verilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Bizde bu konuda uzmanlık da kaynaklar da mevcut." şeklinde konuştu.

Daha önceki ateşkes döneminde UNRWA'nın açlıkla mücadele edebileceğini gösterdiğini kaydeden Lazzarini, Gazze Şeridi'nin hemen dışında bekleyen hayat kurtarıcı yardımların Gazze'ye gitmeye hazır olduğuna dikkati çekti.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım mekanizmasının başarısız olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İsrail'in önerdiği bu sözde yardım mekanizması ölüm tuzağı. İnsanları Gazze içinde hareket etmeye zorluyor. Bunlar İsrail askeri mevzilerinin yakınında ve kalabalık gençler buraya akın ediyor. Askeri mevzilerin yakınında gençlerin toplanması her gün ölümlere yol açıyor."

Lazzarini, bu mekanizmanın zayıfları, en savunmasızları, yaşlıları, çocukları ve kadınları dışladığını vurgulayarak, "Bu nedenle bu sistem, insani durumu çözmeye yönelik bir sistem değil. Gazze'de insanlar artık bu sistemi 'Gazze Aşağılama Vakfı' olarak adlandırıyor." dedi.