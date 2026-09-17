Gazze'de Kuveyt Sahra Hastanesi yakıt kesintisiyle hizmetlerini durduruyor - Son Dakika
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Gazze'de Kuveyt Sahra Hastanesi yakıt kesintisiyle hizmetlerini durduruyor

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Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Sahra Hastanesi, DSÖ'nün yakıt tedarikini durdurması üzerine pazar gününden itibaren sağlık hizmetlerinin çoğunu askıya alacak. Faaliyetlerini yalnızca acil servis ve acil doğumla sınırlayacak hastane, bunun her gün binlerce Filistinliyi temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Sahra Hastanesi, yakıt tedarikinin durması nedeniyle pazar gününden itibaren sağlık hizmetlerinin çoğunu askıya alacağını, faaliyetlerini sadece acil vakalara müdahaleyle sınırlandıracağını açıkladı.

Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kararın Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yakıt tedarikinin durdurulmasına ilişkin resmi bir bildirim almalarından sonra alındığı kaydedildi.

Açıklamada, cerrahi operasyonlar, kadın doğum, hastane dışı poliklinikler, tedavi prosedürleri, radyoloji, laboratuvar, gelişmiş yara bakımı, diş tedavisi, diyabetik ayak, ambulans ve hasta nakil hizmetleri başta olmak üzere sağlık faaliyetlerinin çoğunun önümüzdeki pazar gününden itibaren durdurulacağı kaydedildi.

Hastanedeki faaliyetlerin sadece çok acil vakaları kabul etmek üzere genel acil servisi ve acil doğum servisi departmanlarıyla sınırlandırılacağı ifade edildi.

Hastane yönetimi, faaliyetlerin kısıtlı hale gelmesinin her gün binlerce Filistinliyi tedavi ve temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı konusunda uyardı.

Açıklamada, kararın, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi eksikliğinin yanı sıra motor-makine yağları, yedek parça, araç lastiği ve yakıt sıkıntısının yol açtığı krizin derinleşmesi kapsamında alındığı aktarıldı.

Bu eksikliklerin de jeneratörlerin, ambulansların ve tıbbi nakliye araçlarının çalışmalarının durma noktasına gelmesine yol açtığı belirtildi.

Hastane, DSÖ ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) başta olmak üzere uluslararası topluma ve uluslararası sağlık kuruluşlarına Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin daha fazla kötüleşmesini önlemek için müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, DSÖ'nün, finansman yetersizliği gerekçesiyle 19 Eylül'den itibaren 20'den fazla hastane ve sağlık merkezine yapılan dizel yakıt sevkiyatının durdurulacağını ilan ettiğini belirtmişti.??????

Gazze'de hastaneler elektriği jeneratörlerle sağlıyor

Gazze'de hastanelerin hayati bölümlerinin ve tıbbi cihazların çalışması için gereken elektriğin temel kaynağını jeneratörler oluşturuyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı Gazze Şeridi'nde hastaneler, yaklaşık üç yıldır elektrik ihtiyaçlarını jeneratörlerle karşılıyor.

Gazze'deki hükümet kaynaklarına göre, jeneratörlerde zaman zaman teknik ve mekanik arızalar meydana geliyor. İsrail'in gerekli yedek parçaların Gazze'ye girişini engellemesi nedeniyle bakım ve onarım çalışmaları, kullanılmış veya muadil parçalarla geçici olarak gerçekleştiriliyor.

Jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın temin edilememesi de hastanelerde elektrik üretiminin sürdürülebilmesini güçleştiriyor.

Kaynak: AA
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