Gazze'de Ölü Sayısı 43 Bini Aştı

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GAZZE, 29 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43.000'i aştı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, son 48 saat içinde İsrail saldırılarında 96 kişinin hayatını kaybettiği, 277 kişinin ise yaraladığı bildirilirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43.020'ye, yaralananların sayısının ise 101.110'a ulaştığı belirtildi.

Saldırıların ardından çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğu, ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.