Gazze'de ölü sayısı 54.000'i geçti

GAZZE, 28 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 27 Mayıs 2025.
Gazze'deki sağlık yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54.000'i aştı. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)
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