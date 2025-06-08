Gazze'de Ölü Sayısı 54,880'e Yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 108 artarak, 54 bin 880'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 108 ölü ve 393 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 603 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 186 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 880'e, yaralıların sayısının da 126 bin 227'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.