Gazze'de omuriliğinden vurulan 10 yaşındaki kız çocuğu felç oldu, okula dönemedi

Gazze Şeridi'nde okulların açılmasını dört gözle bekleyen 10 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Rital Balbisi, yaşadıkları çadırda İsrail ordusunun açtığı ateşin hedefi oldu ve kurşunun omuriliğine isabet etmesi sonucu küçük kızın vücudunun alt kısmında felç meydana geldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kadın-çocuk, genç-yaşlı ayırımı yapmayan İsrail, sivillerin toplandığı alanları, araçları, zorla yerinden edilenlerin çadırlarını da hedef almaktan çekinmiyor.

Can kayıplarının her geçen gün artttığı Gazze'de yaralananlar da tedavi imkanlarından mahrum edilerek adeta ölüme terk ediliyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampında yaşayan 10 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Rital Balbisi, 13 Eylül'de İsrail ordusuna ait bir vinç üzerine monte edilmiş makineli tüfekten açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaşadıkları çadırda bir arkadaşına doğum gününde vermeyi planladığı hediyeyi paketlerken kurşun omuriliğine isabet eden Rital, ne heyecanla beklediği okuluna ne de arkadaşını kutlamaya gidebildi.

Aldığı yara sonucu vücudunun bir kısmında felç meydana gelen ve yürüme yetisini kaybeden Rimal, 3 yıl aradan sonra açılan okuluna dönemedi ve dersleri uzaktan takip etmek zorunda kaldı.

AA muhabirine saldırı anı ve sonrasında yaşanan süreci anlatan Rital ve annesi Hatice Balbisi, gereken tedavi ve rehabilitasyon için Gazze Şeridi dışına çıkışına izin verilmesini bekliyor.

"Okul çantamı ve kıyafetlerimi hazırlamıştım"

Beşinci sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Rital, çok başarılı bir öğrenci olduğunu; ayrıca dikiş dikmeyi öğrendiğini, boncuk işlerini sevdiğini ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabildiğini anlattı.

Rital, "3 yıldır kapalı olan ve bu sene gideceğim okul için çantamı ve kıyafetlerimi hazırlamıştım, bu sene için yeni bir çanta bile almıştım. Okuldaki koroda şarkı söylüyordum, tiyatroda rol alıyordum." diye konuştu.

Saldırının olduğu gün çadırda olduğunu anlatan Rital, "Çok mutluydum, okulların açılacağı günü dört gözle bekliyordum. Ayın 15'inde doğum günü olan arkadaşım için bir hediye hazırlarken 13 Eylül'de mülteci kampındaki çadırda vuruldum." ifadelerini kullandı.

"Önce kardeşime bir şey olduğunu düşündük"

Filistinli kız çocuğu, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"3 yaşındaki kız kardeşim boncuk işini öğrenmek istiyordu. Kapıya doğru çıktım ve kardeşimi çağırdım, sonra kardeşimin çığlığını duydum ama ben hiçbir şey hissedemedim. Çığlık atıyor ve ağlıyordum. Kardeşime birşey olduğunu düşündük. Herkes bağırıyordu. Sonra vücudumdan sıcak bir şey aktığını fark ettim. Kanı görünce de bayılmışım."

Tek dileğinin iyileşmek ve tekrar yürüyebilmek olduğunu söyleyen Rital, ayrıca okuluna dönmeyi çok istediğini ekledi.

"Rital, kanı görünce bayıldı"

Anne Hatice Balbisi, bir pazar günü çadırlarında otururlarken Megazi'nin doğusundaki kulelerden birinden top mermisi atıldığını belirtti.

Önce 3 yaşındaki küçük kızının bağırmaya başladığını anlatan Filistinli anne, "Küçük kızımın iyi olduğunu görünce Rital'in yanına koştuk, Rital ayağa kalktı ve başta yaralandığını fark etmedi. Kızım vücudunda sıcak bir şey olduğunu fark etti. Kanı görünce baygınlık geçirdi." dedi.

Kızının sırtından kan aktığını gören Balbisi, ilk şoku atlattıktan sonra kamptakilerin yardımıyla Rital'i hastaneye ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Yakınımızda ambulans yoktu, Megazi'deki diğer yolda da ulaşım aracı yoktu. Salahaddin'e doğru koştuk, yine vasıta bulamadık; sonunda kızımı 3 tekerlekli bir motosikletle hastaneye ulaştırmak zorunda kaldık." diyen Filistinli anne, hastaneye ulaştıklarında Rital'in durumunun kritik olduğunu ifade etti.

"Doktorlar hayatta kalmasına şaşırdı"

Doktorların Rital'i muayene ettiklerinde hayatta kalma ihtimalini zayıf olarak değerlendirdiklerini belirten Filistinli anne, artık yataktan kalkamayan Rital'in durumu şöyle anlattı:

"Doktorlar kızımın hayatta kalmasına şaşırdı. Kızımın omurgasında, 7. omurunda kurşun delikleri var ve mermi akciğerine saplanmış durumda. Vücudunda hala şarapnel parçaları var, yaralanma nedeniyle vücudunun alt kısmında felç meydana geldi."

"Rital bir çocuk olarak hak ettiği tedaviden ve eğitimden mahrum bırakıldı"

Gazze'deki sağlık sisteminin tamamen çökmüş durumda olduğuna işaret eden anne Hatice, MR cihazlarının bu denli ağır yaralanmaları tespit edemediğini; mevcut imkanlarla kızının tedavisini gerçekleştiremediğini aktardı.

"Rital, bir çocuk olarak hak ettiği tedaviden ve eğitimden mahrum bırakıldı." diyen Filistinli anne, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda tek talebim, kızımın tedavisini olması, yeniden ayağa kalkıp, yürüyebilmesi ve 3 yıllık savaştan sonra yeniden 5. sınıftan başlayarak eğitimine devam edebilmesi

İsrail'in saldırıları, tıbbi imkanlarımızı yok etti. Kızımın iyileşmesi, diğer çocuklar gibi yürüyerek eğitimine devam edebilmesi için tek şansı Gazze dışına çıkarak tedavi olması."