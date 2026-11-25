Gazze'deki Abdulaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörünün aniden arızalanması nedeniyle hastanedeki bazı hayati tıbbi hizmetlerin durduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rantisi Çocuk Hastanesi'nin mühendislik ekiplerinin kısıtlı imkanlarla jeneratörü yeniden çalıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Açıklamada, jeneratörün aniden çalışmayı durdurması nedeniyle hastanedeki bazı hayati tıbbi hizmetlerin aksadığı bildirildi.???????

Jeneratörün tamiri için gerekli yağ ve yedek parçaların tamamen tükenmesi nedeniyle tamir çalışmalarının son derece kısıtlı imkanlarla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, tamir çalışmalarının zor şartlar altında sürdüğüne dikkat çekildi.

İsrail'in malzeme girişini engellemesi sağlık sistemini tehdit ediyor

Gazze'de ateşkese rağmen devam eden İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle motor yağı, yedek parça ve jeneratör bakım ekipmanlarında yaşanan eksiklik, sağlık hizmetlerini tehdit ediyor.

Kısıtlamalar nedeniyle Gazze'deki sağlık kuruluşlarında yetişkinler ve yenidoğanlar için kullanılan solunum cihazları dahil yaşam destek sistemlerinin durma riski bulunuyor.

Elektrik kesintileri ve jeneratör arızaları, teşhis ve tedavi hizmetlerini, ilaçların muhafazası için gerekli soğuk zinciri ve ambulans hizmetlerini de olumsuz etkiliyor.

Gazze'de sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için düzenli yakıt tedariki ve jeneratör bakım malzemelerinin yanı sıra güneş panellerinin girişine izin verilmesi, elektrik şebekesinin yeniden bağlanması ve elektrik santralinin yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.