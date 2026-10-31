Gazze'de Refah'ın Mevasi bölgesinde çadır yangınında 6 aylık ve 4 aylık iki bebek öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gazze'de Refah'ın Mevasi bölgesinde çadır yangınında 6 aylık ve 4 aylık iki bebek öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'nin güneyindeki Refah'ın Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırında çıkan yangında 6 aylık ve 4 aylık iki bebek yaşamını yitirdi. Çadır kullanılamaz hale gelirken ailelerin eşyaları dağıldı; kış yaklaşırken barınma koşulları ağırlaşıyor.

İsrail'in saldırıları ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin barınma koşulları giderek ağırlaşırken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde çıkan çadır yangınında 2 bebek yaşamını yitirdi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlardan birinde yangın çıktı.

Yangında, 6 aylık Esil İbrahim Ebu Suheyban ile 4 aylık Habibe Muhammed Zennun yaşamını yitirdi.

Yangının ardından çadırın büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği, ailelere ait kıyafet, battaniye ve kişisel eşyaların çevreye dağıldığı görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, geniş çaplı yıkım ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Filistinli, yaşamını geçici barınma alanlarında sürdürmeye çalışıyor.

Saldırılarda evleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen aileler, yetersiz imkanlarla kurulan çadırlarda zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma koşulları daha da ağırlaşıyor. Eskimiş ve yıpranmış çadırlar, soğuk hava, şiddetli yağış ve su baskınlarına karşı yeterli koruma sağlayamıyor.

Aşırı kalabalığın yaşandığı çadır alanlarında, yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan güvenli olmayan yöntemler de yangın riskini artırıyor.

Gıda, temiz su ve tıbbi malzeme sıkıntısı ise yerinden edilmiş ailelerin karşı karşıya olduğu insani krizi derinleştiriyor.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail'in devam eden saldırıları ve geniş çaplı yıkımın yanı sıra yaklaşan kış mevsiminin getirdiği zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA
Gazze ŞeridiGüncelBebekRefahGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
13:29
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
13:24
Para var, huzur var Mbappe’nin malikanesi dudak uçuklatıyor
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
12:08
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
12:02
Polonya’da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
11:33
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 13:35:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Gazze'de Refah'ın Mevasi bölgesinde çadır yangınında 6 aylık ve 4 aylık iki bebek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android