Gazze'de Refah'ın Mevasi bölgesinde çadır yangınında 6 aylık ve 4 aylık iki bebek öldü

İsrail'in saldırıları ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin barınma koşulları giderek ağırlaşırken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde çıkan çadır yangınında 2 bebek yaşamını yitirdi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlardan birinde yangın çıktı.

Yangında, 6 aylık Esil İbrahim Ebu Suheyban ile 4 aylık Habibe Muhammed Zennun yaşamını yitirdi.

Yangının ardından çadırın büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği, ailelere ait kıyafet, battaniye ve kişisel eşyaların çevreye dağıldığı görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, geniş çaplı yıkım ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Filistinli, yaşamını geçici barınma alanlarında sürdürmeye çalışıyor.

Saldırılarda evleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen aileler, yetersiz imkanlarla kurulan çadırlarda zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma koşulları daha da ağırlaşıyor. Eskimiş ve yıpranmış çadırlar, soğuk hava, şiddetli yağış ve su baskınlarına karşı yeterli koruma sağlayamıyor.

Aşırı kalabalığın yaşandığı çadır alanlarında, yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan güvenli olmayan yöntemler de yangın riskini artırıyor.

Gıda, temiz su ve tıbbi malzeme sıkıntısı ise yerinden edilmiş ailelerin karşı karşıya olduğu insani krizi derinleştiriyor.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail'in devam eden saldırıları ve geniş çaplı yıkımın yanı sıra yaklaşan kış mevsiminin getirdiği zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.