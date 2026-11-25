Gazze'deki hükümet, birkaç gün içinde bölgede etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgasının çadırlarda yaşayan 1,76 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin hayatını tehdit ettiğini bildirdi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yeni bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sevabite, birkaç gün içinde bölgede etkili olması beklenen sağanak ile soğuk hava dalgasının çadırlarda yaşayan 1,76 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin hayatını tehdit ettiğine dikkati çekti.

Uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kaldığını savunan Sevabite, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Bu arada Gazze Şeridi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen sağanak, kuvvetli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşlerinin bölgede ciddi bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Filistinli binlerce ailenin çadırlarının su altında kalması nedeniyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Basal, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda kişinin de İsrail saldırılarında hasar görmüş binaların çökmesi riski altında olduğunu anlattı.

Çocukların soğuk hava ve ısınma imkanlarının yetersizliği nedeniyle hayati tehlike yaşadığını vurgulayan Basal, özellikle çocuklar, hastalar ve yaşlılar başta olmak üzere daha fazla can kaybının önlenmesi için acil çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Gazze'de 70 bin çadır sular altında kalmıştı

Gazze Şeridi'ni 6 Kasım'da etkisi altına alan sağanak ve kuvvetli rüzgarlar, İsrail saldırılarında evleri ve altyapıları yıkılan, korunaklı barınma imkanından yoksun binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlardaki koşulları daha da ağırlaştırmıştı.

Gazze'deki hükümet, söz konusu yağışlarda on binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran 70 bin çadırın sular altında kaldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Ekim 2026 ortasında yayımladığı raporda, yaklaşık 950 bin Filistinlinin sel riski orta ve yüksek olan yerinden edilmiş bölgelerde yaşadığı, bunlardan 400 binden fazlasının yüksek riskli alanlarda bulunduğu bildirilmişti.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, İsrail'in geçici barınma malzemeleri ile hasarlı evlerin onarımı için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişini kısıtlamayı sürdürmesi nedeniyle barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının mevcut yardımları aştığı belirtiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının yıkıldığı veya hasar gördüğü bildirildi.