Gazze'de Sağlık Durumu Cehennem - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Durumu Cehennem

Gazze\'de Sağlık Durumu Cehennem

DSÖ, Gazze'nin kuzeyinde sağlık koşullarını 'tam bir cehennem' olarak nitelendirdi.

20.11.2024 11:47
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in kuşatması ve saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde sağlık koşulları açısından yaşanan durumu "tam bir cehennem" olarak niteleyerek, burada kalan az sayıdaki sağlık görevlisinin korkunç yaralanmalar yaşayan insanlarla ilgilenmeye çalıştığını bildirdi.

Harris, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de sağlık açısından vahim bir durumun yaşandığını ve ihtiyaçların her gün arttığını kaydeden Harris, "5 yaş altındaki her 10 çocuktan 9'unda en az bir bulaşıcı hastalık var. Kadınlar her gün hijyenik olmayan, yetersiz ve güvenli olmayan koşullarda doğum yapıyor." dedi.

Harris, Gazze'de 100 binden fazla kişinin yaralandığını belirterek, bunların 24 binden fazlasının çok ciddi yaralanmalar yaşadığını ve normal hayata dönmeleri için uzun vadeli tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Böbrek yetmezliği, kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıkları olan ancak tedavi olamayan binlerce kişinin bulunduğunun altını çizen Harris, çok sayıda kişinin de kanserle mücadele ettiğini ancak tedavi imkanının bulunmadığını vurguladı.

Harris, "(Gazze'nin kuzeyi) Sağlık açısından tam bir cehennem. Çünkü Gazze'nin kuzeyinde kalan az sayıdaki doktor, hemşire ve sağlık görevlisi korkunç yaralanmalar geçiren insanlarla ilgilenmeye çalışıyor. Ayrıca onlar da saldırılardan muzdarip." dedi.

Bölgede hala hizmet vermeye çalışan Endonezya ve Kemal Advan hastanelerinde yaşananlar konusunda çok endişeli olduklarını kaydeden Harris, Kemal Advan Hastanesi'nde hala 78 hastanın olduğunu ve bunların çoğunun yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Harris, "Gazze'nin kuzeyinde (hizmet veren) 3 hastane var, bunlara tam olarak işlevsel diyemem. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. En iyi ihtimalle kısmen işlevseller. Her şeyden yoksunlar. Tıbbi malzemelerden, yiyeceklerden, sudan ve güvenli elektrikten yoksunlar. Oradaki personelleri hala gelen herkese yardım etmek için ellerinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin kuzeyine çok az gıda girdiğini biliyoruz"

DSÖ olarak Gazze'nin kuzeyine gerçekleştirmek istedikleri misyonların birçoğunun (İsrail tarafından) reddedildiğini vurgulayan Harris, birkaç gün önce Kemal Advan Hastanesi'ne ulaşabildiklerini ancak yakıt başta olmak üzere yeterli malzeme getirmelerine izin verilmediğini söyledi.

Harris, "(Gazze'nin kuzeyine) Misyonlarımızın çoğu reddedildi veya engellendi. Bu çok büyük bir sorun." diye konuştu.

Gıdaya erişim ve açlık açısından Gazze'nin kuzeyinde durumun çok daha kötüye gittiğini belirten Harris, "Çocukların yüzde 60'ının ciddi durumda olduğunu zaten biliyorduk. Buraya çok az gıda girdiğini biliyoruz. Gıda getirme girişiminde bulunulduğunda bile büyük çaplı yağmalamalar oldu. Hastane personeli, yetersiz beslenmeden acı çeken çok daha fazla kişi gördüklerini söylüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Durumu Cehennem - Son Dakika

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