Gazze'de Sağlık Hizmetleri Krizi

06.05.2026 11:34
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de tıbbi malzeme eksikliği sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdi.

İsrail'in hastaneler ve sağlık kuruluşlarını da hedef alan saldırılarıyla ciddi yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nde hastalıkların teşhisinde kritik rol oynayan laboratuvar malzemelerindeki ciddi eksiklik nedeniyle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği ifade edildi.

Ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, kontrol altına aldığı sınır kapılarından yardım geçişlerini de kısıtlayarak Filistinlilerin hayatını her alanda zorlaştırmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını da hedef aldığı Gazze Şeridi'nde tıbbi malzemeler ve cihazlardaki yedek parça eksiklikleri, 172 binden fazla yaralı ve çok sayıda hasta ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kişinin bulunduğu bölgede sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdi.

"Gazze'nin çok ama çok şeye ihtiyacı var"

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi Laboratuvar Bölümü Direktörü Doktor Enver el-Melihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlar için yedek parça sıkıntısının had safhada olduğunu söyledi.

Melihi, "Solüsyon eksikliği ve tıbbi cihazlar için yedek parça krizinin yanı sıra, kan gazı solüsyonları da bu dönemde yaşadığımız sıkıntıların başında geliyor. Bu ihtiyaçlar kuvözlerdeki bebekler, yoğun bakımdaki hastalar, acil servise gelenler ile kalp ve dahiliye bölümlerinde yatan hastalar için hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Filistinli Doktor, ihtiyaç duydukları testlerin durumu günlük olarak kontrol edilmesi gereken hastalar için hayati olduğuna dikkati çekti.

Melihi, "Tam kan sayımı (CBC) solüsyonlarında da eksikliğimiz var. Ayrıca CBC cihazlarının yedek parçalarını bulmada da sıkıntı yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Mevcut laboratuvar cihazlarının 3 yıldır yoğun bir yükle çalıştığına vurgu yapan Melihi, "Maalesef bu cihazlar yenilenmediler ve çalışma kapasiteleri ise arttı. Bu da verimliliği düşürdü. Dolayısıyla en azından belli aralıklarla yedek parçalarının değişmesi gerekiyor." dedi.

Melihi, İsrail kontrolü altında kalan sınırlarda yaşanan kısıtlamaya dikkati çekerek, ihtiyaç duydukları malzemelerin Mısır'dan veya Batı Şeria'dan getirilebileceğini aktardı.

İhtiyaç duydukları malzemelerin karşılanmamasının hastaları olumsuz etkilediğine vurgu yapan Melihi, bölgedeki nüfus yoğunluğunun yüksekliğine ve sağlık hizmetine duyulan ihtiyacın büyüklüğüne dikkati çekti.

Melihi, "Aylık 110 binden fazla test yapıyoruz; bu normal bir laboratuvar için çok yüksek bir rakam. Maalesef CBC ve kan alma tüpleri gibi sarf malzemelerinde eksiğimiz var. Bu da laboratuvar hizmetinin yerine getirilmesini etkiliyor." diye konuştu.

Filistinli doktor, "Mesajımızın dünyaya, insanlığa ve uluslararası topluma ulaşmasını umuyoruz, Gazze'nin çok ama çok şeye ihtiyacı var." sözleriyle dünyaya yardım çağrısı yaptı.

Kan testleri için gerekli malzemelerde eksiklik yaşanıyor

Nasır Hastanesi Laboratuvar Uzmanı Murad el-Kadiri de hematoloji bölümünde kan filmleri, retikülosit sayım ve kan boyama gibi taleplere ihtiyacın her geçen gün artması nedeniyle tıbbi malzeme sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Kadiri, "Laboratuvar çalışmalarında boyalar kullanıyoruz. Bu boyalar her zaman bulunmuyor. Ayrıca hastalığın daha kesin ve daha iyi teşhis edilmesi için kullanmamız gereken özel boyalar var ama maalesef bunlardan da yoksunuz." dedi.

Kalitesiz laboratuvar malzemeleri kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Kadiri, "Şu anki kan sayım cihazının yerine işimize daha fazla yarayabilecek daha yeni veya daha modern bir şey olmalı. Bu konuda işin tamamlanması ve sürdürülmesi için çok fazla eksiğimiz var. Bu durum bazen hastaların sonuçlarının gecikmesine neden oluyor." diye konuştu.

Kadiri, hastalıkların teşhisi için gerekli testlere de ihtiyaç duyduklarına vurgu yaparak, "Ek tetkikler için özel boyaların bulunup bulunmaması hastayı doğrudan etkiliyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de laboratuvar malzemelerinin yüzde 86'sı tükendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği, hastane ve sağlık kuruluşlarını da hedef aldığı, altyapının neredeyse yüzde 90'ını yok ettiği şiddetli saldırılarının yanı sıra insani yardım, tıbbi malzeme ve yakıt girişini de kısıtlaması nedeniyle bölge insani krizin eşiğinde bulunuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından 3 Mayıs'ta yapılan açıklamada, laboratuvarlar ve kan bankalarında ciddi kriz yaşandığı, tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin yüzde 86'sının tükendiği bildirilmişti.

Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yol açtığı ağır sağlık ve çevre koşulları nedeniyle yerinden edilenler arasında ciddi hastalıkların yayılmasına karşı acil uluslararası müdahale çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarında Gazze'de 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 172 binden fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

