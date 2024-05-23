Gazze'de Sağlık Hizmetleri Tamamen Durdu

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GAZZE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Gazze ve Kuzey Gazze valilikleri, artık ikinci basamak sağlık hizmetleri sunma kapasitelerinin dahi kalmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinden tamamen el çekti.

Hamas yönetimindeki medya ofisi Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'nin hizmetten çekildiğini, El-Avde Hastanesi'nin ise dört gündür kuşatma altında olup hizmet dışı kaldığını, hastanede birinci basamak sağlık hizmetlerinin durdurulduğunu, doğum ve çocuk bakım servisleri ile çocuk aşılama hizmetlerinin askıya alındığını belirtti.

Sağlık hizmetlerinin askıya alınmasının 700.000 kişiyi etkileyecek bir insani felaket tehdidi oluşturduğunu kaydeden açıklamada, sahra hastanelerinin kurulması, tıbbi heyetlerin derhal bölgeye girmesi ve mümkün olan en makul düzeyde tıbbi hizmet sağlanmasının güvence altına alınması için ilaç ve yakıt tedariki çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun tıbbi tesisleri ve hastaneleri kalıcı olarak hizmet dışı bırakmak için kasıtlı şekilde hedef almaya devam ettiği belirtilerek, uluslararası topluma sağlık sistemi ve personelini koruma ve çalışmalarına devam etmelerini sağlama çağrısı yapıldı.

Öte yandan Gazze'deki sağlık yetkilileri İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 35.709'a, yaralı sayısının ise 79.990'a yükseldiğini duyurdu.