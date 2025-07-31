Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor

31.07.2025 14:27
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İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de her gün 100'den fazla yaralı hastaneye geliyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi Müdürü Atıf el-Hut, İsrail'in yerinden edilen ve insani yardım almak için toplanan sivillere yönelik saldırılarında her gün en az 100 yaralı vakasının hastaneye getirildiğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının yayımladığı videoda konuşan Nasır Hastanesi Müdürü Hut, İsrail'in artarak devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki sağlık sisteminin çökmekte olduğunu söyledi.

İsrail'in zorla yerinden ettiği ve yardım için toplanan sivillere yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğünün altını çizen Hut, saldırılarda günlük ortalama 100 yaralı vakasıyla karşılaştıklarını belirtti.

Söz konusu yaralıların cerrahi operasyonlar başta olmak üzere çeşitli tıbbi müdahalelere ihtiyaç duyduklarına vurgu yapan Hut, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne insani yardımların dahi girişine izin vermemesi sonucu tıbbi malzeme bulamadıklarını ifade etti.

Halihazırda Gazze Şeridi'nin güneyinde hizmet veren tek sağlık kurumunun Nasır Hastanesi olduğunu dile getiren Hut, bunun yanında yardımcı olan bazı sahra hastanelerin olduğunu ancak bunun da yetersiz kaldığını kaydetti.

Bölgede sağlık durumunun felaket boyutuna ulaştığını söyleyen Hut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada bu denli sağlık yükünün olduğu bir yerin olmadığını düşünüyorum. Yaralı sayısı çok fazla ve imkanlar yok. Daha fazla yaralıyı kabul etmemiz için Dünya Sağlık Örgütüyle koordineli olarak 100 yataklı bir sahra hastanesini kurduk ancak yine de yetmedi. Şu anda yaralılara sokakta müdahale ediyoruz."

Dünyada kendisi gibi doktorluk mesleğini icra eden sağlıkçılara seslenen Hut, "Gazze Şeridi'nde yaşananların daha önce insanlık tarihinde yaşandığını duyanınız var mı?" diye sordu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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