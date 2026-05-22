Gazze'de Sağlık Krizi: Kızılhaç Hastanesi Çadırlarda Hizmet Veriyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail saldırılarında hedef alınan ve bazı bölümleri hasar gören Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sahra Hastanesi, kısıtlı imkanlarla kurulan çadırlarda hizmet vermeye çalışıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sahra Hastanesi, insanların yaşama hakkının elinden alındığı Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatta kalabilen yaralılar ve tıbbi yetersizlik içinde yaşam mücadelesi veren hastalar için çadırlarda hizmet vermeyi sürdürüyor.

İsrail'in saldırılarının ardından kurulan ve defalarca saldırıya uğrayan hastane, bir yandan ayakta durmaya çalışırken, diğer yandan hizmetini sürdürmek için çabalıyor.

Sağlık sektöründe büyük bir çöküşün yaşandığı bölgede az sayıda ulaşan tıbbi yardımlar ise yeterli gelmiyor.

Refah'ta İsrail'in saldırılarında ayakta kalabilen ve hizmet veren tek sağlık kuruluşu olan hastane, yaraları sarabilmek için daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyor.

"İhtiyaçların sürdürülebilir şekilde temin edilmesi gerekiyor"

ICRC Gazze Sözcüsü Emani en-Naug, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılhaç Sahra Hastanesi'nin İsrail'in saldırılarının ardından 2024 yılında açıldığını, Gazze Şeridi'nin güneyinde hala faaliyet göstermeye devam eden çok az sayıdaki tesisten biri olduğunu belirtti.

Hastaneye bağlı dış polikliniklerin de aynı şekilde Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan, birinci basamak sağlık hizmeti merkezi niteliğinde olduğunu aktaran Naug, 2 yılda 11 binden fazla cerrahi operasyon gerçekleştirildiğini, binlerce doğum yapıldığını söyledi.

Mayıs ayı başında hastaneye temel malzeme ve ekipman geldiğini, bunun sağlık hizmetlerini sürdürebilmek için hayati önem taşıdığını ifade eden Naug, acil servis, cerrahi birimler, poliklinikler, fizik tedavi ve rehabilitasyon ayrıca laboratuvarların, yapılan tıbbi malzeme yardımlarıyla hizmetini sürdürebildiğine dikkati çekti.

Şu an için yardımların gelmesinin olumlu bir adım olduğunu ve yapılması gereken için örnek teşkil ettiğini kaydeden Naug, "Gazze'deki halkın sağlık alanındaki acil ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla tıbbi yardım gerekiyor." dedi.

Gazze'de sağlık sektörünün ihtiyaçlarının çok büyük olduğunu vurgulayan Naug, "Gazze'deki hastanelerin, su, elektrik, ilaç ve tıbbi malzemelerin yanı sıra gelişmiş tıbbi ekipmanların da sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesine ihtiyacı var." diye konuştu.

Sağlık merkezlerinin çoğu ağır hasar nedeniyle hizmet veremiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Gazze Şeridi genelinde 38 hastaneden 22'si ile 90 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

Çalışmayı sürdüren sağlık kuruluşları ağır hasarlıyken, ciddi ilaç ile tıbbi malzeme eksikliği altında hizmet vermeye çabalıyor.

İlaçlarda yüzde 50, tıbbi sarf malzemelerinde yüzde 57 ve laboratuvar malzemelerinde yüzde 71 oranında eksiklik bulunduğu ifade ediliyor.

Gazze'de ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail, insani yardım, tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanlarının girişine yönelik kısıtlamalarını büyük ölçüde sürdürüyor.