Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü

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İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Husam Ebu Safiyye, bölgedeki sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü ve saldırılarda yaralananların, tıbbi imkanların yokluğundan dolayı hastaneye ulaştıklarında hayatlarını kaybettiklerini belirtti.

Ebu Safiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan sıkıntıları anlatarak, "Gazze Şeridi'nin güneyinde veya yurt dışında bulunan uluslararası heyetlerin, özellikle cerrahi ekiplerin çok geç olmadan tüm tıbbi malzemelerle birlikte Gazze'nin kuzeyine ulaşabilmesi için tüm dünyanın İsrail'e acilen baskı yapmasını istiyoruz." dedi.

İsrail ordusunun birçok ambulansı hizmet dışı bıraktığını ve Gazze'nin kuzeyinde hiç ambulans bulunmadığını ifade eden Ebu Safiyye, ambulansların ve yakıtın acilen bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yaralıların kendi imkanlarıyla yürüyerek ya da vatandaşların ellerinde hastaneye ulaşmak zorunda kaldığını; bu süreçte birçoğunun kan kaybından hayatlarını kaybettiklerini belirten Ebu Safiyye, "İsrail, Gazze'nin kuzeyinde sivillere ve sağlık sistemine karşı soykırım ve imha savaşı yürütüyor." diye konuştu.

"İnsanlar sokaklarda ölüyorlar"

Kemal Advan Hastanesinde yalnızca bir doktor kaldığını ve bu doktorun cerrahi müdahale yapacak imkana sahip olmadığını anlatan Ebu Safiyye, "Bir çocuğun karın bölgesindeki kanamayı durdurmak için bir cerrah lazım ama o da yok. Ayrıca, bazı çocukların kemikleri bedenlerinden çıkmış durumda ve ortopedi cerrahisine ihtiyaçları var. Beyin hasarı bulunan hastalar için de nöroloji uzmanlarına ihtiyaç duyuluyor." bilgisin paylaştı.

Durumu "tam anlamıyla felaket" olarak tanımlayan Ebu Safiyye, yaralıların hastanelere ulaştırılamadığı ve tıbbi malzeme ile sağlık personelinin eksikliğinden dolayı sokaklarda hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Kemal Advan Hastanesinde 150'den fazla yaralı bulunduğunu ve onlara yalnızca ilk yardım yapabildiklerini belirten Ebu Safiyye, gerekli tıbbi müdahalenin yapılamadığı her saat bir hastayı kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Ebu Safiyye, "Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sistemi tamamen çöktü. Yaralılar, tıbbi imkanların yokluğundan dolayı hastaneye ulaştıklarında hayatlarını kaybediyor." dedi.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 200 yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı 5 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 94 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 25 gündür dayattığı sıkı ablukayla açlığı silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun göçe zorlama talimatlarını reddederek evlerini ve sığınma merkezlerini terk etmeyen Filistinliler, İsrail kuşatması nedeniyle temel gıda ve içmeye elverişli su bulamıyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.