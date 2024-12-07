Gazze'de Saldırı: 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin merkezine yönelik saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın en az 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda "en-Nadi" ailesine ait bir evi bombaladı.

Saldırıda 6'sı çocuk, 5'i kadın en az 24 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev ve çevrede yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun savaş uçaklarıyla bombaladığı evin yerle bir edildiğini, yakınındaki evlerin de hasar gördüğünü belirtti.

Gazze Sivil Savunma ekipleri ise saldırının düzenlendiği bölgede kayıp kişilerin arandığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.