Gazze'de Saldırıda 18 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef aldığı saldırıda, üniversite sınavına girmek için bölgede bulunan 18 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı, görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin orta kesiminde üniversite sınavları nedeniyle kalabalığın yoğun olduğu bölgeye insansız hava aracıyla art arda saldırılar düzenledi.

Rimal mahallesindeki Ahmed Abdulaziz caddesinde seyir halindeki bir aracı hedef alan saldırıda, çevrede bulunanlar arasından ölen ve yaralananlar oldu.

İlk belirlemelere göre saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaşamını yitiren kişinin, internet kesintisi olduğu için bölgedeki bir kafeteryada üniversiteye geçişte temel kabul kriteri olan lise bitirme sınavına giren Ragad Hüseyin Aşur (18) isimli öğrenci olduğu belirtildi.

Ölü ve yaralılar, Kızılay'a ait Saraya Sahra Hastanesine nakledildi.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinli öğrenci Aşur'un ailenin tek çocuğu olduğu, babasının ise İsrail'in daha önceki saldırılarında öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze ve Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail saldırılarında yaklaşık 21 bin öğrenci yaşamını yitirdi

Filistin Eğitim Bakanlığı, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya saldırılarında 20 bin 814 Filistinli öğrenci ile 1054 eğitim personelinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında 179'dan fazla devlet okulunun yıkıldığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 105'ten fazla okulun bombalanarak tahrip edildiği, 63'ten fazla üniversite binasının da yerle bir olduğu kaydedilmişti.

İsrail saldırılarında Gazze'de, 1379'u üniversite öğrencisi olmak üzere 20 bin 480 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 17'si üniversite öğrencisi olmak üzere 31 bin 436 öğrencinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1021 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 249 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 73 bin 32'ye, yaralı sayısı 173 bin 357'ye yükseldi.