İsrail ordusunun, iki gün önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, 12 Temmuz'da Han Yunus'un batısındaki Kadisiye Mülteci Kampı'nı havadan bombaladı.
Saldırıda yaralanan Basim Ermilat, bugün yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Saldırıda Yaralanan Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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