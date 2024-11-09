Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

09.11.2024 12:16
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İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 20 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Yafa Caddesi'nde bulunan yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef alması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde Ebu Cerrad ailesine ait bir evi bombalaması sonucu bir kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kentte farklı bir noktada düzenlenen saldırıda ise Hammude ailesinden 3 kadın hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile Cibaliya kentinde Filistinlilere ait onlarca ev ve yerleşim alanlarını patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 508 Filistinli öldü, 102 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

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