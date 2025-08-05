Gazze\'de Saldırılarda Can Kaybı 60 Bini Geçti

GAZZE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkililerinin paylaştığı verilere göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun saldırılarda en az 9.440 Filistinli hayatını kaybederken, 37.986 kişi ise yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 60.933'e, yaralı sayısı ise 150.027'ye yükseldi.