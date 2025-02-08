Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 48,181'e ulaştı; 26 naaş hastanelere ulaşım sağlandı.

08.02.2025 14:46
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İsrail'in 16 aydır devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte 22'si enkaz altından çıkarılan 26 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 19. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 26 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 22'sinin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İhbar ve kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından verileri tamamlanan ve onaylanan 572 Filistinlinin de hayatını kaybedenlerin toplam sayısına eklendiği kaydedildi.

Böylece, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 181'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 638'e çıktı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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