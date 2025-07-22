Gazze'de Savaş ve Sıcaklık Felaketi

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın yanı sıra etkili olan yüksek sıcaklıklarda susuzluğun da yaşandığı, İsrail saldırıları nedeniyle su kuyularına erişimin zor olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, "Gazze'de yaz sıcağı, suyun daha da kıt olduğu anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları ve Filistinlileri zorla yerinden eden "sürgün emirleri" nedeniyle su kuyularına ulaşımın zor olduğu vurgulandı.

Yakıt ihtiyacına vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye günde yalnızca 2 tanker yakıt ulaştırılmasına izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'ye günde sadece iki tanker yakıt giriyor, yakıt seviyeleri hala çok düşük ve su hizmetleri de dahil olmak üzere kritik hizmetler kesintiye uğrama riski altında." ifadesi kullanıldı.

Deniz suyu arıtım tesisi ve hastanelerdeki jeneratörler için de yakıtın kullandığı Gazze'de, "yakıt olmadan insanlara suyun ulaştırılamayacağı" vurgulandı.

"Gidilecek güvenli bir yer bulunmazken, insanlar tekrar kaçmaya zorlanıyor"

UNRWA'dan yapılan bir diğer açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'nin "yalnızca onda birinden biraz fazlasının" erişilebilir durumda olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki kopukluğun daha fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Gidilecek güvenli bir yer bulunmazken, insanlar tekrar kaçmaya zorlanıyor. Birçoğu da zaten daha önce birkaç kez yerinden edildi." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.