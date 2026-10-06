Gazze'de sığınılan okula İHA saldırısında biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de sığınılan okula İHA saldırısında biri çocuk 3 kişi yaralandı

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Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Şüheda ez-Zeytun Okulu'na düzenlenen İsrail hava saldırısında biri çocuk 3 kişi yaralandı. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İHA'nın okul koridorunu hedef aldığını, yaralı çocuğun durumunun ağır olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Şüheda ez-Zeytun Okulu'na düzenlenen hava saldırısının ardından hastaneye biri çocuk 3 yaralı getirildi.

Yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Şüheda ez-Zeytun Okulu'nun koridorunu hedef alması sonucu 3 sivilin yaralandığını belirtti.

Yerel kaynaklar, söz konusu okulun Gazze'nin doğusundaki Selahaddin Caddesi yakınlarında ve İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere yaklaşık 200 metre mesafede yer aldığını aktardı.

İsrail'in bu sabah, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış, daha önceki bir bombardımanda yaralanan bir kişi ise yaşamını yitirmişti.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 74 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 175 binden fazla kişiyi yaraladı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sonucu bugüne kadar 1460 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 116 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA
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