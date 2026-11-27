Gazze'de yeni bir insani felaket yaşanmasından endişe ediliyor. İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve yıpranmış çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlileri bu kez şiddetli yağış tehlikesi bekliyor.

1,3 MİLYONDAN FAZLA FİLİSTİNLİ TEHLİKE ALTINDA

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, bölgeyi etkisi altına alması beklenen alçak basınç sistemine ilişkin uyarılarda bulundu. Basal, Gazze halkının yaklaşık yüzde 65'inin yaşamaya elverişli olmayan çadırlarda barındığını belirtti. Yaklaşık 200 bin çadır ve 1000 barınma merkezinin su baskını riski taşıdığını ifade eden Basal, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı binaların da çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Basal, "Bu tahminler gerçekleşecek olursa 1,3 milyonu aşkın Filistinli için gerçek bir felaketle karşı karşıyayız demektir." dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Yağışlar başlamadan önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Basal, uluslararası topluma ve yardım kuruluşlarına harekete geçme çağrısında bulundu. Hasarlı çadırların yağmura karşı koruma sağlayabilecek yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Basal, bölgedeki altyapının da temel insani yaşam koşullarını karşılayabilecek seviyeye getirilmesini istedi. Basal, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla beklenen felaketin etkilerinin azaltılabileceğine dikkat çekti.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİNİN MALZEMELERİ YETERSİZ

Gazze'de olası su baskınlarına müdahale edecek Sivil Savunma ekipleri de ciddi malzeme sıkıntısı yaşıyor. Basal, ekiplerin yakıt, araç lastiği, akü, yedek parça, acil müdahale araçları ve su pompalarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

70 BİN ÇADIR SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Gazze Şeridi'ni 6 Kasım'da etkisi altına alan sağanak ve kuvvetli rüzgarlar, İsrail saldırılarında evlerini kaybeden Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmıştı. Gazze'deki hükümet, yağışlar nedeniyle yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin barındığı 70 bin çadırın sular altında kaldığını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Ekim 2026 ortasında yayımladığı raporda ise yaklaşık 950 bin Filistinlinin orta ve yüksek derecede sel riski taşıyan bölgelerde yaşadığı, bunlardan 400 binden fazlasının yüksek riskli alanlarda bulunduğu bildirilmişti.

ATEŞKESİN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ, BARINMA KRİZİ SÜRÜYOR

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Gazze'deki barınma krizi devam ediyor. İsrail'in geçici barınma malzemeleri ile hasarlı evlerin onarımı için gerekli malzemelerin bölgeye girişini kısıtlamayı sürdürmesi nedeniyle mevcut yardımlar ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 176 binden fazla kişi yaralandı. Bölgedeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının yıkıldığı veya hasar gördüğü bildirildi.