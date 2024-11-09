Gazze'de Soykırım İddiası

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kuşatma altında tuttuğu Deyr el-Belah kentindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail bombardımanının hiçbir yerde durmadığını belirterek, "Gerçek bir soykırım halinde yaşıyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, sosyal medyadan yaptığı görüntülü açıklamada, bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail kuşatmasının devam ettiğini, durumun felaket düzeyinde olduğunu ve yiyecek, ilaç, su gibi temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle çocuklarda ve yetişkinlerde açlık belirtileri görülmeye başladığını söyleyen Ebu Safiye, gelecek günlerde yetersiz beslenme ve buna bağlı hastalıklarla karşı karşıya kalınacağına dikkati çekti.

İlaç ve sağlık personeli durumuyla ilgili olarak Ebu Safiye, ilaç stokunun sıfıra ulaştığını ve hastaneye gelen yaralanmaların durumuna uygun uzman sağlık personelinin bulunmadığına işaret etti.

İmkan yetersizliği ve uzman tıbbi ve cerrahi personelin bulunmaması nedeniyle her gün yaralılardan ölenlerin olduğunu dile getiren Ebu Safiye, "İsrail bombardımanı hiçbir yerde durmuyor. Gerçek bir soykırım halinde yaşıyoruz." diye konuştu.

Hastane Müdürü Ebu Safiye, yaralılara gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla uzman tıbbi personel, tıbbi malzeme ve ambulansların girdirilmesi için bir insani koridorun açılması çağrısında bulundu.

Ebu Safiye, dünya ülkelerine ve insan hakları örgütlerine devam eden soykırımın gölgesinde hastalara ve yaralılara hizmet sunmak için Gazze'deki sağlık sisteminin yanında durmaları, Gazze'ye sağlık ekipleri ve tıbbi malzeme girdirmek için çalışmaları çağrısında bulundu.