Gazze'de Tarım Arazilerinin %67,6'sı Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Tarım Arazilerinin %67,6'sı Zarar Gördü

BM raporu, Gazze'deki çatışmaların tarım arazilerine büyük zarar verdiğini ve kıtlık tehlikesini artırdığını belirtiyor.

03.10.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Uydu Merkezi (UNOSAT), Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin yüzde 67,6'sının zarar gördüğünü, bu durumun kıtlık tehlikesini daha da artırdığını vurguladı.

FAO ve UNOSAT uydu verilerini kullanarak yayımladığı son raporunda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tarım arazileri ve tarımsal altyapının ne denli zarar gördüğü ortaya konuldu.

Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin yüzde 67,6'sının zarar gördüğüne işaret edilen raporda, saldırılarla bağlantılı bombardıman, araç izleri ve yerle bir etme durumlarının da tarımsal altyapıya önemli ölçüde zarar verdiği ifade edildi.

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth, "Bu uydu raporu, çatışmaların devam ettiği Gazze'de tarım sektörünün ne derece etkilendiğini ve insani yardımların desteklenmesinin önemini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

FAO Genel Direktör Yardımcısı Beth Bechdol de Gazze'deki tarım arazilerinde yaşanan hasarın "benzeri görülmemiş" boyutlara ulaştığına işaret etti.

Bechdol, "Bu durum, hem şimdi hem de gelecekte gıda üretim potansiyeli konusunda ciddi endişelere neden oluyor. Gıda yardımı tek başına Gazze halkının günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Tarım arazilerindeki bu hasar Gazze Şeridi'ndeki kıtlık tehlikesini daha da artırıyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Gazze, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Tarım Arazilerinin %67,6'sı Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 19:43:27. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Tarım Arazilerinin %67,6'sı Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement