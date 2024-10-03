Gazze'de Tarım Arazilerinin %67,6'sı Zarar Gördü

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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Uydu Merkezi (UNOSAT), Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin yüzde 67,6'sının zarar gördüğünü, bu durumun kıtlık tehlikesini daha da artırdığını vurguladı.

FAO ve UNOSAT uydu verilerini kullanarak yayımladığı son raporunda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tarım arazileri ve tarımsal altyapının ne denli zarar gördüğü ortaya konuldu.

Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin yüzde 67,6'sının zarar gördüğüne işaret edilen raporda, saldırılarla bağlantılı bombardıman, araç izleri ve yerle bir etme durumlarının da tarımsal altyapıya önemli ölçüde zarar verdiği ifade edildi.

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth, "Bu uydu raporu, çatışmaların devam ettiği Gazze'de tarım sektörünün ne derece etkilendiğini ve insani yardımların desteklenmesinin önemini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

FAO Genel Direktör Yardımcısı Beth Bechdol de Gazze'deki tarım arazilerinde yaşanan hasarın "benzeri görülmemiş" boyutlara ulaştığına işaret etti.

Bechdol, "Bu durum, hem şimdi hem de gelecekte gıda üretim potansiyeli konusunda ciddi endişelere neden oluyor. Gıda yardımı tek başına Gazze halkının günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Tarım arazilerindeki bu hasar Gazze Şeridi'ndeki kıtlık tehlikesini daha da artırıyor." dedi.