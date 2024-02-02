Gazze\'de Tedavi İmkânı Olmayan Filistinliler

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ÇEKİM TARİHİ: 27 Ocak 2024

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1. Filistinlilerin çeşitli görüntüleri

Gazze Şeridi'nde tedavi imkanının bulunmaması, 49 yaşındaki Filistinli Abu Mustafa Salem'i, hastaneye oldukça uzak olan çadırında yarasıyla tek başına mücadele etmeye zorluyor.

Salem, iki ay önce Gazze'deki Şeyh Redvan mahallesindeki evini hedef alan İsrail saldırısında ailesinden hayatta kalan tek kişiydi. Bu saldırıda ağır yaralanan Salem tedavi için yerel bir hastaneye nakledilmişti.

"Yiyecek ve içecek istemiyorum. Tedavi olmak istiyorum. Kemik rekonstrüksiyonuna ihtiyacım var ve bana yardım edecek kimseyi bulamıyorum. Kendi kendimi tedavi etmek zorundayım çünkü bana yardım edecek kimseyi bulamadım."

Bir başka Filistinli olan Mohammed Attallah da aynı vahim durumu yaşıyor.

Attallah, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan akrabalarının evine düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından ağır yaralandı.

"Kalsiyum ve vitaminlere ihtiyacım var ve röntgen çektirmem gerekiyor. Gazze'deki zor durum bir yana, hiçbir ilaç bulamıyorum."

Gazze Şeridi sakinleri, İsrail'in Hamas'ın sürpriz saldırısına karşılık olarak Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana zor koşullar altında yaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)