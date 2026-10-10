Gazze'de tıbbi tahliyeler durdu, Sağlık Bakanlığı sınır kapılarını açmaya çağırdı - Son Dakika
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Gazze'de tıbbi tahliyeler durdu, Sağlık Bakanlığı sınır kapılarını açmaya çağırdı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze'den geçen haftadan beri tıbbi tahliye yapılmadığını bildirdi. Bakanlık, sınırlı tahliyelerin açıklama yapılmaksızın durduğunu belirterek sınır kapılarının açılması için uluslararası kuruluşlara çağrı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'den gerçekleştirilen sınırlı tıbbi tahliyelerin geçen haftadan beri yapılmadığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki hastalara yurt dışında tedavi fırsatı sağlamak için yapılan tahliyelerin günlerinin sadece pazar-salı-perşembe ile sınırlı olduğu belirtildi.

Ancak geçen hafta Gazze Şeridi'nden herhangi bir hasta veya yaralının çıkış yapmadığı ifade edilen açıklamada, Gazze'den tedavi için yarın çıkış yapabilecek isimlerle ilgili bu saate kadar herhangi bir listenin de kendilerine ulaşmadığı bilgisi verildi.

Dolayısıyla Gazze Şeridi'nden sınırlı sayıda gerçekleştirilen tıbbi tahliyelerin herhangi bir açıklama yapılmaksızın durdurulmuş olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta ve yaralıların tahliyesindeki gecikme sadece lojistik bir engel değil, aynı zamanda sağlık ve fiziksel durumlarının kasıtlı ve sistematik bir şekilde kötüleştirilmesidir. Sınır kapatmalarından kaynaklanan insani kayıplar daha da ağırlaşmaktadır."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara, Gazze'deki sınır kapılarının açılmasıyla hasta ve yaralıların sürdürülebilir bir mekanizmaya göre tahliyesinin başlatılması için harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze'de devam eden saldırılar ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle ağır yaralı ve kronik hastaların tedavi için Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'de kayıtlı 21 bin hastanın yurt dışında tedavi için beklediği, bunların 5 bin 803'ünün çocuk, 4 bin 800'ünün ise tümör hastası olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze dışında tedavi olmayı beklerken hayatını kaybeden hasta sayısının 2 bin 27'ye ulaştığı, bunların 264'ünün çocuk olduğu ifade edilmişti.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı gerekçelerle sık sık kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA
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