Gazze'de UNRWA çalışanları 625 çalışanın izne çıkarılmasına karşı yürüdü

Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanları, yönetimin işten çıkarma, maaş ve hizmet kesintilerine karşı tepkilerini ifade ediyor.

UNRWA Arap Çalışanlar Sendikası'nın çağrısıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplanan Filistinli UNRWA çalışanları, haklarını hedef alan uygulamaları reddettiklerini ve hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

Göstericiler, Han Yunus Merkez Kliniği önünden başladıkları yürüyüşü, Çevre Sağlığı Merkezi'nde sonlandırdı. Yürüyüş sonrası düzenlenen toplantıda, UNRWA çalışanlarının durumunun yanı sıra çalışanlara yönelik uygulamalar ve bunların Gazze'deki Filistinli mültecilere sunulan hizmetlere etkisi ele alındı.

UNRWA Arap Çalışanlar Sendikası ise işten çıkarmaları, hizmetlerdeki kısıtlamaları ve maaş kesintilerini protesto etmek amacıyla 26 Ekim'de "idari itaatsizlik" eylemi başlattığını ve bu eylemin 10 gün devam edeceğini duyurdu.

"Uygulamalar çalışanların ve mültecilerin en temel haklarını etkiliyor"

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden İsam Ebu Dakka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemlerin, Filistinli çalışanların UNRWA yönetiminin uygulamaları karşısındaki tepkisini ortaya koyduğunu belirterek bu uygulamaların mültecilerin ve çalışanların "en temel haklarını" etkilediğini söyledi.

Ebu Dakka, "UNRWA'nın yaşadığı mali kriz tamamen siyasi. Çalışanlara ve mültecilere yönelik uygulamalar yerine mali açığın kapatılması için uluslararası girişimde bulunulması gerekiyor." dedi.

UNRWA yönetiminden keyfi uygulamalardan vazgeçmesini isteyen Ebu Dakka, saldırılar, abluka ve şiddetli yağışlar nedeniyle ağır insani koşulların yaşandığı Gazze başta olmak üzere mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak şekilde UNRWA yönetiminin değiştirilmesini istedi.

"Çalışanların işten çıkarılması UNRWA'yı zayıflatır"

Ortak Mülteci Komitesi Üyesi ve Filistinli Çalışanlar Sendikası Konsey Başkanı Zahir el-Benna da tepkilerinin UNRWA Genel Komiseri'ne yönelik bir "öfke mesajı" olduğunu belirterek, "Mali kriz gerekçesiyle çalışanların işten çıkarılmasını da kapsayan uygulamalardan vazgeçilmeli." diye konuştu.

Benna, çalışanların işten çıkarılmasının mali krize çözüm olmayacağını, bu uygulamaların UNRWA'yı zayıflatacağını ve Filistinli mültecilere sunulan hizmetlerin düzeyini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"Maaşlardan yüzde 20 kesinti yaptı"

UNRWA'nın Refah Müdürü ve UNRWA Çalışanlar Sendikası Üyesi Musa Musa, eylemin, saldırıların başlangıcından bu yana UNRWA yönetiminin Gazze'deki çalışanlarına yönelik aldığı bir dizi kararı protesto etmek amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Musa, UNRWA'nın belirli aralıklarla işten çıkarmalar gerçekleştirdiğine işaret ederek, herhangi bir gerekçe veya açık prosedür olmadan 15 çalışanı işten çıkardığını, ardından mali kriz gerekçesiyle 60 çalışanın daha işine son verdiğini belirtti.

UNRWA'nın daha sonra "herhangi bir soruşturma yürütmeden" siyasi gerekçelerle 70 çalışanı daha işten çıkardığını aktaran Musa, Gazze'deki çalışanların maaşlarından da yüzde 20 kesinti yapıldığını söyledi.

Musa, UNRWA yönetiminin uygulamalarının özellikle Gazze'deki çalışanları hedef aldığına dikkati çekti.

UNRWA'nın kısıtlamalarına ve işten çıkarmalarına tepki amacıyla düzenlenen eylemler, UNRWA'nın faaliyet gösterdiği 5 bölgede yoğunlaşıyor. Gösterilerde çalışanların istihdamını ve Filistinli mültecilere sunulan hizmetleri etkileyen mali kriz protesto ediliyor.

Ekim 2023'ten bu yana 625 çalışan izne çıkarıldı

Gazze'deki Filistinli Çalışanlar Sendikası Başkanı Mustafa el-Gul ise çalışanların kendilerine yönelik her türlü tehdidi "kesin ve nihai olarak reddettiklerini ilan etmek" için sokağa çıktığını belirterek tasarruf tedbirlerinin sonuçlarına UNRWA çalışanlarının katlanmaması gerektiğini vurguladı.

UNRWA yönetiminin binlerce çalışanı işten çıkarmakla tehdit ettiğini aktaran Gul, bunun mültecilere sunulan hizmetlerin azalmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana alınan kararlar kapsamında 625 çalışanın izne çıkarıldığını belirten Gul, maaşlardan yüzde 20 kesinti yapıldığını ve Filistin ekonomisinde rol oynayan küçük işletmeler projesinin kapatıldığını aktardı.

Gul, söz konusu uygulamaları reddettiklerine dikkati çekerek, çalışanların bunlara karşı çıkmak ve durdurulmasını sağlamak için "tüm sendikal ve hukuki yollara" başvuracağını söyledi.

UNRWA'nın mali krizi

UNRWA, 22 Nisan 2026'da mali krizle mücadele kapsamında okullardaki eğitimi haftada 4 güne düşürdüğünü duyurmuştu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de Şubat 2026'da ajansın faaliyet gösterdiği 5 bölgede tasarruf tedbirleri alındığını açıklamış, 200 milyon doları aşan mali açığın yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye sunulan hizmetleri etkilediğini belirtmişti.

UNRWA Genel Komiser Vekili Christian Saunders ise eylülde ajansın 2026 yılı için 100 milyon dolarlık nakit akışı açığıyla karşı karşıya olduğunu söylemişti.

ABD'nin finansmanını durdurmasının ardından UNRWA üzerindeki mali baskılar arttı. ABD, 2022'de 344 milyon dolarla ajansın en büyük bağışçısı konumundayken, Başkan Donald Trump'ın 2025 başında Beyaz Saray'a dönmesinin ardından bu desteği durdurmuştu.

UNRWA, İsrail'in getirdiği kısıtlamalarla da karşı karşıya bulunuyor.

İsrail Meclisi, bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına katıldığı yönündeki İsrail suçlamalarının ardından Ekim 2024'te ajansın İsrail içindeki faaliyetlerini yasaklayan ve İsrailli yetkililerin ajansla ilişkilerini kısıtlayan yasaları kabul etmişti.